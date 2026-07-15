Milano 10:51
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Prezzi consumo Spagna (YoY) in giugno

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Prezzi consumo Spagna (YoY) in giugno
Spagna, Prezzi consumo in giugno su base annuale (YoY) +3,2%, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: jorono / Pixabay)
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