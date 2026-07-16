UE, nel 2025 la durata della vita lavorativa sale a 37,5 anni. Italia penultima a 33

(Teleborsa) - Nel 2025 la durata media della vita lavorativa ha raggiunto i 37,5 anni nell'Unione europea, rispetto ai 37,2 anni del 2024, secondo i dati di Eurostat. Dal 2016, la durata media della vita lavorativa è aumentata di 2,3 anni, passando da 35,2 a 37,5.



Questo indicatore varia significativamente tra i paesi dell'UE. In 7 paesi dell'UE, la durata media prevista della vita lavorativa è pari o superiore a 40 anni: Paesi Bassi (44 anni), Svezia (43,4), Danimarca (42,6), Estonia (41,5), Irlanda (40,7), Germania (40,2) e Finlandia (40,1). Al contrario, Romania (32,7 anni), Italia (33) e Bulgaria (34,6) registrano la durata media della vita lavorativa più breve.



Sempre con dati al 2025, gli uomini nell'UE hanno lavorato in media 39,5 anni, con le durate più lunghe registrate nei Paesi Bassi (45,9 anni), in Svezia e Danimarca (entrambe 44,5 anni) e in Irlanda (43,4 anni). Le durate lavorative più brevi per gli uomini si registrano in Bulgaria (35,9 anni), Romania (36,0 anni) e Croazia (36,3 anni).



Per le donne, la durata media della vita lavorativa nell'UE è di 35,4 anni. Le durate più lunghe si registrano in Svezia (42,3 anni), nei Paesi Bassi (41,9 anni) e in Estonia (41,8 anni). Le durate più brevi si registrano in Italia (28,4 anni), Romania (29,1 anni) e Grecia (31,8 anni).

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