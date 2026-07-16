UnitedHealth Group alza guidance 2026 dopo un secondo trimestre oltre le attese

(Teleborsa) - UnitedHealth Group ha comunicato i risultati del secondo trimestre 2026, battendo le stime del mercato e alzando la guidance sull'intero anno: la società prevede ora un utile netto rettificato tra 19,50 e 20,00 dollari per azione, sulla base della performance da inizio anno e di un outlook migliorato per il resto dell'esercizio.



I ricavi consolidati del trimestre si sono attestati a 112,0 miliardi di dollari, in linea con i risultati del primo trimestre 2026 e del secondo trimestre 2025, con un utile operativo di 8,0 miliardi, in calo rispetto ai 9 miliardi del primo trimestre ma sopra ai 5,2 miliardi del secondo trimestre 2025, e un margine netto del 4,9%. I flussi di cassa dalle attività operative sono stati pari a 11,1 miliardi di dollari (1,9 volte l'utile netto), con un rapporto debito/capitale del 41,2% al 30 giugno 2026. L'utile netto rettificato per azione del trimestre è stato di 6,38 dollari.



Il medical care ratio si è attestato all'86,7%, riflettendo modifiche nella progettazione dei prodotti, un miglior gestione sanitaria e un pricing meglio allineato; il dato ha risentito di 860 milioni di dollari di sviluppo favorevole netto relativo a periodi precedenti, in gran parte riferito a prestazioni erogate nel 2026. Il rapporto costi operativi si è attestato al 12,7% (dal 12,3% del secondo trimestre 2025), riflettendo investimenti mirati in tecnologia, infrastrutture, intelligenza artificiale, erogazione dell'assistenza, esperienza del consumatore e sostegno alla comunità.



"I nostri risultati e le nostre prospettive riflettono i continui progressi nel nostro lavoro per semplificare il modo in cui operiamo, migliorare sia l'accessibilità economica sia l'esperienza sanitaria per pazienti e operatori sanitari, e applicare tecnologie moderne per generare un miglioramento reale per le persone", ha dichiarato Stephen Hemsley, CEO di UnitedHealth Group.

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