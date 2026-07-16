GE Aerospace: risultati trimestrali oltre le attese, alzata la guidance sull'intero anno

(Teleborsa) - GE Aerospace ha chiuso il secondo trimestre 2026 con ordini totali pari a 16,5 miliardi di dollari (+17%). I ricavi totali GAAP a 13,3 miliardi (+21%), quelli rettificati a 12,6 miliardi (+24%). L'utile GAAP si è attestato a 2,8 miliardi di dollari (+17%), con margine del 21,0% (-70 punti base); l'utile operativo rettificato è salito a 2,7 miliardi (+18%), con margine del 21,7% (-130 punti base). L'EPS continuo GAAP è cresciuto a 2,30 dollari (+23%), quello rettificato a 2,02 dollari (+22%). Il free cash flow ha raggiunto 3,0 miliardi di dollari (+43%).



"GE Aerospace ha realizzato un solido secondo trimestre con ricavi ed EPS entrambi in crescita di oltre il 20%, trainati da una robusta crescita dei servizi commerciali. FLIGHT DECK continua ad alimentare significativi miglioramenti operativi, con un output record delle revisioni interne nel trimestre e una crescita del 31% nelle consegne totali di motori nel primo semestre", ha dichiarato H. Lawrence Culp, Jr., Chairman e CEO.



Alla luce della performance del primo semestre, la società ha alzato la guidance sull'intero 2026: la crescita dei ricavi rettificati è ora attesa in "high-teens" (in precedenza "low-double-digit"); l'utile operativo rettificato è previsto tra 10,55 e 10,75 miliardi di dollari, dai precedenti 9,85-10,25 miliardi; l'EPS rettificato è atteso tra 7,65 e 7,85 dollari, dai precedenti 7,10-7,40 dollari; il free cash flow è previsto tra 8,9 e 9,2 miliardi di dollari, dai precedenti 8,0-8,4 miliardi, con una conversione superiore al 100%.



"Restiamo concentrati su ciò che conta di più per i nostri clienti: onorare il nostro backlog di oltre 210 miliardi di dollari investendo in tecnologie attuali e di nuova generazione per migliorare il time-on-wing e il costo di proprietà", ha aggiunto Culp.

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