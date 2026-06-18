Tonfo di Accenture (-13%) nel pre-market dopo ricavi deludenti e taglio guidance, male anche Capgemini (-7%)

18 giugno 2026 - 14.24

(Teleborsa) - Accenture crolla di oltre il 13% nel pre-market di Wall Street, in scia a un fatturato trimestrale sotto le attese e al downgrade della guidance sull'intero anno. Conti e performance che stanno scatenando le vendite anche sulla competitor Capgemini , in rosso di oltre il 7% a Parigi.



La società di consulenza ha infatti registrato ricavi del terzo trimestre pari a 18,7 miliardi di dollari, in aumento del 6% in dollari ma solo del 3% in valuta locale, deludendo anche le attese degli analisti che stimavano un giro d'affari di 18,78 miliardi.



Numeri che sono stati sufficienti a far passare in secondo piano i dati positivi sull'utile per azione di 3,80 dollari, salito del 9% su base annua e risultato superiore alla stima di 3,72 dollari.



Sul fronte delle previsioni, Accenture ha ristretto l'intervallo delle le sue stime sulla crescita del fatturato per l'intero 2026 al 3%-4% in valuta locale, riducendo il limite superiore della precedente previsione del 3%-5%. Escludendo un impatto negativo stimato dell'1% derivante dalla sua attività con il governo statunitense, l'azienda ha dichiarato di aspettarsi una crescita del 4%-5%.

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