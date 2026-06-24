Italgas, downgrade a Hold da Equita con upside limitato dopo aggiornamento piano

(Teleborsa) - Equita ha abbassato a "Hold" da "Buy" la raccomandazione su Italgas , società quotata su Euronext Milan e leader nella distribuzione del gas, poiché la valutazione attuale lascia spazio limitato rispetto al target price (11,2 euro per azione, invariato), mentre ritiene che l'upside sulle stime indicato dal nuovo piano dipenda da driver che sono ancora poco visibili (M&A e forte accelerazione delle gare gas). A valle del nuovo Piano 2026-32, Equita ha infatti lasciato le stime 2026-32 sostanzialmente invariate, con il titolo che tratta a premio medio sulla RAB 2026-27E di circa il 25%, 14x P/E adj. e dvd yield del 5%.



Più in dettaglio sul Piano 2026-32, Equita ha apprezzato la conferma di una crescita solida, con RAB organica a 19,4 miliardi di euro al 2032E (+3,1% CAGR) e sinergie di costo run-rate attese a 280 milioni di euro (vs. precedente 250 milioni di euro). Inoltre, Italgas ha indicato potenziali upside da M&A per circa 0,5 miliardi di euro e da gare gas per 2,4 miliardi di euro al 2032 (rispetto a 1,5 miliardi di euro del precedente piano), elementi che porterebbero a una RAB 2032 a 21,7 miliardi di euro (+4,7% CAGR) ed EBITDA 2032 a 3,3 miliardi di euro. Tuttavia, pur riconoscendo una maggiore visibilità rispetto al passato sull'accelerazione delle gare gas, ritiene che un obiettivo di 2,4 miliardi di euro di investimenti associati alle gare rappresenti un obiettivo sfidante. Di conseguenza, ha adottato assunzioni più prudenti: EBITDA 2032 vicino a 3,2 miliardi di euro vs. 3,3 miliardi di euro indicati dalla società, includendo 1,7 miliardi di euro di gare gas e nessun contributo da M&A nelle nostre stime, con un andamento CAGR dell'EPS adj. di circa +8% (vs. oltre +9% atteso dalla società).

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