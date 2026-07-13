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Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 10/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 10/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 luglio

Controllato progresso per l'Hang Seng Index, che chiude in salita dello 0,60%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 24.417,4, mentre i supporti sono stimati a 23.714,9. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 25.120.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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