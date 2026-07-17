New York: perdite consistenti per Applied Materials
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, che tratta in perdita del 4,55% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Applied Materials, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico del produttore di chip mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 519,4 USD con area di resistenza individuata a quota 545,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 503,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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