Attese positive per Adyen

(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio

Ribasso scomposto per il fornitore di servizi di pagamento , tra i titoli dell'indice AEX , che archivia la sessione con una perdita secca del 2,06% sui valori precedenti, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.





Operatività odierna:

A livello operativo, Adyen è da comprare ai prezzi attuali pari a 854 Euro con stop loss individuato a quota 837,1 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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