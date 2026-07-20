Attese positive per Ameren

(Teleborsa) - Chiusura del 17 luglio

Ribasso per la società americana che produce e distribuisce energia elettrica , tra i componenti dell' S&P-500 , che chiude la seduta con una flessione dell'1,37%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 111,5 USD, con stop loss fissato a livello 66,25 Dollari USA, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```