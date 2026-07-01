Giappone, fiducia consumatori giugno sale meno della attese a 33,8 punti

(Teleborsa) - Migliora meno delle attese il sentiment dei consumatori giapponesi. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, l'indice di fiducia si è attestato a giugno 2026 a 33,8 punti dai 33,6 di maggio, risultando inferiore alle attese degli analisti che erano per una salita fino a 34,1 punti.



All'andamento dell'indice hanno concorso l'aumento delle intenzioni di spesa di beni durevoli (+0,2 punti), il mantenimento di quelle sui redditi (+0 punti) e l'aumento di quelle sullo stile di vita (+0,8 punti). In leggero aumento anche le attese sull'occupazione (+0,1 punti).



L'indice resta ancora al di sotto della soglia di 50 punti, evidenziando la persistenza di un clima negativo fra le famiglie del Sol Levante.



(Foto: Photo by Alexander Smagin on Unsplash)

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