Attese positive per Richemont

(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio

Brillante rialzo per la holding del lusso , parte dell' indice Swiss Market , che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 6,68%.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 195,6 CHF, con stop loss posto a quota 182,3 M,Franco Svizzero e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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