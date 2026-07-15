SK Hynix vola in Borsa sulle prospettive dell'intelligenza artificiale

(Teleborsa) - Le azioni di SK Hynix hanno registrato un rialzo di quasi il 13% alla Borsa di Seul, seguendo il recupero dei titoli tecnologici statunitensi dopo la pubblicazione di dati sull'inflazione negli Stati Uniti inferiori alle attese.



A sostenere il titolo hanno contribuito anche le valutazioni positive degli analisti sulle prospettive della domanda di memorie destinate alle applicazioni di intelligenza artificiale.



Il rialzo ha coinvolto anche gli altri titoli del comparto dei semiconduttori in Corea del Sud. Samsung Electronics è salita di quasi l'8%, mentre Hanmi Semiconductor, produttore di apparecchiature per il settore, ha guadagnato circa il 25% nelle prime contrattazioni.





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