Attese positive per Intertek Group
(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio
Seduta positiva per il gruppo impegnato nei servizi di certificazione, ispezione e garanzia, tra i componenti del FTSE 100, che avanza bene e porta a casa un +0,26%.
Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 58,3 sterline, con stop loss stimato ad un prezzo di 55,87 pounds, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```