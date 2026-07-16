Milano 9:37
52.275 -0,26%
Nasdaq 15-lug
29.503 -0,28%
Dow Jones 15-lug
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Londra 9:37
10.464 -0,49%
24.903 -0,39%

Attese positive per Intertek Group

Finanza
Attese positive per Intertek Group
(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio
Seduta positiva per il gruppo impegnato nei servizi di certificazione, ispezione e garanzia, tra i componenti del FTSE 100, che avanza bene e porta a casa un +0,26%.


Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 58,3 sterline, con stop loss stimato ad un prezzo di 55,87 pounds, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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