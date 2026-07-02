Tamburi, Intermonte alza target price con benefici da quotazione di Bending Spoons

(Teleborsa) - Intermonte ha alzato a 14,6 euro
per azione (dai precedenti 11,8 euro) il target price
su Tamburi Investment Partners
(TIP), gruppo industriale indipendente e diversificato quotato su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione
"Buy
" dopo aver aggiornato la valutazione a seguito della quotazione
di Bending Spoons
al Nasdaq. TIP ha venduto una piccola parte della sua partecipazione
nell'ambito dell'IPO (ricavo in contanti, incluso il greenshoe, di circa 58 milioni di euro), mantenendo una quota di circa il 2,45% nella società.
Il NAV di TIP calcolato da Intermonte ora riflette il prezzo del primo giorno di negoziazione, il che implica una capitalizzazione di mercato di 25,7 miliardi di dollari per Bending Spoons, rispetto alla precedente valutazione di 11 miliardi di dollari. L'impatto positivo sul NAV di TIP ammonta a circa 380 milioni di euro, ovvero circa il +15% rispetto alla valutazione pre-IPO
.
"Sebbene Bending Spoons rappresenti un investimento unico nel suo genere
, riteniamo che, in una prospettiva più ampia, TIP possa beneficiare significativamente di un contesto più favorevole per le IPO di società italiane di media capitalizzazione di qualità, avendo
dedicato gli ultimi anni alla crescita di un ampio e diversificato portafoglio di società pronte a quotarsi in borsa", si legge nella ricerca.
Secondo Intermonte, lo sconto del 30/39% rispetto al valore di mercato/NAV dinamico è eccessiv
o, considerate le solide prospettive di crescita delle società in portafoglio, nonostante i numerosi venti contrari a livello macroeconomico e geopolitico globale.