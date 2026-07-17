Milano 12:51
52.039 -0,64%
Nasdaq 16-lug
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Dow Jones 16-lug
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Londra 12:51
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Francoforte 12:51
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Booking Holdings spinge al rialzo

Finanza
Booking Holdings spinge al rialzo
(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio
Nuovo spunto rialzista per la società di viaggi online, parte del Nasdaq 100, che guadagna bene e porta a casa un +0,99%.


Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 184,6 USD, con stop loss posto a quota 177,2 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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