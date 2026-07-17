Booking Holdings spinge al rialzo

(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio

Nuovo spunto rialzista per la società di viaggi online , parte del Nasdaq 100 , che guadagna bene e porta a casa un +0,99%.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 184,6 USD, con stop loss posto a quota 177,2 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```