Milano 9:27
51.827 +0,43%
Nasdaq 1-lug
29.809 -1,54%
Dow Jones 1-lug
52.305 -0,03%
Londra 9:26
10.489 +0,10%
25.081 +0,16%

Borsa: Andamento laterale per Parigi (+0,08%)

Il CAC40 prende il via a 8.343,65 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Parigi (+0,08%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice di Parigi, che riporta un cauto +0,08%, a quota 8.343,65 in apertura.
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