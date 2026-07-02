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Borsa: Andamento laterale per Parigi (+0,08%)
Il CAC40 prende il via a 8.343,65 punti
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02 luglio 2026 - 09.03
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Inizio di seduta fiacca per l'indice di Parigi, che riporta un cauto +0,08%, a quota 8.343,65 in apertura.
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