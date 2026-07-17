Gozzi (Confindustria): "rivedere strumenti ETS era necessario, ora serve politica industriale europea"

(Teleborsa) - "Va riconosciuto ai Vicepresidenti Raffaele Fitto e Stéphane Séjourné il merito di aver sostenuto con determinazione la battaglia per una revisione più pragmatica delle politiche europee di decarbonizzazione e del sistema ETS, al punto da costringere la Direzione Generale Clima, da sempre fortemente ancorata a un approccio ideologico, ad ammettere che alcuni dei pilastri del sistema, dal numero delle quote ai benchmark, dal LRF alla MSR, necessitano di essere rivisti". Lo ha dichiarato Antonio Gozzi, Vice Presidente di Confindustria per l’Autonomia Strategica Europea, Piano Mattei e Politiche per la Competitività nei rapporti con le Istituzioni europee.



"Fino a ieri, infatti, questi strumenti venivano considerati intoccabili. Il problema è che le modifiche proposte restano del tutto insufficienti, ispirate a una logica quasi omeopatica e scollegate da una riflessione complessiva su come le politiche di decarbonizzazione debbano essere ripensate per evitare di continuare a erodere la capacità industriale europea".



"Ancor più se l'obiettivo dichiarato è ricostruire un'industria che torni a rappresentare il 20% del PIL dell'Unione. Spetterà ora ai Capi di Stato e di Governo e, successivamente, al Parlamento europeo, superare questa autoreferenzialità della Direzione Clima e imprimere una svolta che renda le politiche climatiche realmente compatibili con la competitività e il rilancio dell'industria europea"

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