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Unione Europea, Produzione industriale (YoY) in maggio

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Unione Europea, Produzione industriale (YoY) in maggio
Unione Europea, Produzione industriale in maggio su base annuale (YoY) -1,2%, in calo rispetto al precedente +0,4% (la previsione era -0,5%).

(Foto: © senoldo/123RF)
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