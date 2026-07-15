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Produzione industriale Unione Europea (MoM) in maggio

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Produzione industriale Unione Europea (MoM) in maggio
Unione Europea, Produzione industriale in maggio su base mensile (MoM) -0,2%, in calo rispetto al precedente +0,3% (la previsione era +0,3%).

(Foto: © andreykuzmin / 123RF)
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