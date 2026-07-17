Sfida a decarbonizzazione, Commissione alza il velo su revisione ETS

von der Leyen: "Per mantenere la transizione pulita sulla giusta rotta, dare sollievo alla nostra industria e sostenere la decarbonizzazione. Mettiamolo in moto"

(Teleborsa) - Come da attese, la Commissione europea ha alzato il velo sul Piano d'azione per l'elettrificazione che punta a fare dell'Europa il primo continente alimentato prevalentemente dall'elettricità e una riforma del mercato europeo delle emissioni (Ets) con l'obiettivo di spingere la competitività dell'industria nella transizione verso un'economia pulita.



Bruxelles ricorda che il 70% dell'elettricità dell'Ue è già prodotto da fonti pulite, ma che il tasso di elettrificazione dei consumi energetici è fermo al 23% da un decennio. Al vaglio della Commissione un obiettivo indicativo del 46% entro il 2040, che potrebbe ridurre di 260 miliardi di euro l'anno la bolletta europea per le importazioni di combustibili fossili. Parallelamente, si punta a rafforzare l'Ets, che dal 2005 ha generato oltre 270 miliardi di euro di entrate e contribuito a ridurre del 50% le emissioni nei settori interessati trasformandolo in uno strumento capace di incentivare non solo investimenti e innovazione migliorando così la competitività.



Da mesi era attesa la revisione del sistema di scambio delle emissioni dell'Ue, Ets, che la Commissione ha presentato oggi, da mesi al centro della "battaglia" tra stati, industriali e, ovviamente, organizzazioni ambientaliste.



Proprio ieri, la Spagna, in una lettera inviata al commissario Ue al Clima, Woekpe Hoekstra, aveva chiesto che la revisione dell'Ets rappresentassi un'opportunità per rafforzare uno strumento sottolineando come sia fondamentale questo processo preservi i suoi principi essenziali e fornisca un quadro normativo stabile e prevedibile, incorporando quegli adeguamenti che contribuiscano a progredire verso la neutralità climatica senza comprometterne l'efficacia. Nel testo Madrid ha spiegato di ben accogliere l'adozione dei valori di riferimento (benchmark), che consentirà di completare tempestivamente la corrispondente assegnazione gratuita, nonché l'impegno della Commissione a rivedere i fallback benchmark a partire dal 2026.



Secondo il governo di Pedro Sanchez i nuovi valori di riferimento alternativi dovrebbero tradursi in valori specifici per settore per i settori interessati, in particolare l'industria ceramica.



"Il modo migliore per ridurre la dipendenza dell’Europa dai combustibili fossili - dichiara in un comunicato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen - è alimentare la nostra economia con elettricità prodotta da fonti pulite e domestiche. Oggi proponiamo di fare dell’Europa il primo continente al mondo alimentato dall’elettricità. Dalla riduzione dei prezzi dell’elettricità all’adattamento del nostro mercato del carbonio alle nuove realtà globali, questo è anche un piano per gli investimenti e l’indipendenza. Per mantenere la transizione pulita sulla giusta rotta, dare sollievo alla nostra industria e sostenere la decarbonizzazione. Mettiamolo in moto".

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