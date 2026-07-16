Nasce ETS ST: ETS perfeziona l’acquisizione di ST

(Teleborsa) - ETS Engineering and Technical Services (ETS) - società ingegneristica attiva nella progettazione e direzione lavori in diversi settori, quali infrastrutture, edilizia sanitaria, edilizia residenziale e infrastrutture c.d. mission critical (quali data center, impianti a idrogeno e nucleari), comunica che in data odierna ha avuto luogo il closing dell’operazione di acquisizione del 51% del capitale sociale di ST, società specializzata nella progettazione di strutture e in particolare nella vulnerabilità e adeguamento sismico degli edifici strategici.



L’acquisizione della partecipazione in ST, spiega una nota, sarà interamente sostenuta con mezzi propri e si è convenuto variare la denominazione della società ST Srl in “ETS ST Srl”.



I dati economici e patrimoniali di ST sono di entità non rilevante e non hanno un impatto significativo sui corrispondenti dati di ETS, precisa la società nella nota. L’operazione è pertanto da considerarsi "non material" per la Società.

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