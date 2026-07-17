GSK scivola in fondo al mercato di Londra

(Teleborsa) - A picco l' azienda biofarmaceutica , che presenta un pessimo -3,83%.



L'andamento di GSK nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le implicazioni tecniche di breve periodo di GSK suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 19,53 sterline e supporto visto a quota 18,39. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 20,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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