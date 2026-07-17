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GSK, scendono le quotazioni a Londra

Migliori e peggiori, In breve
GSK, scendono le quotazioni a Londra
Ribasso per l'azienda biofarmaceutica, che passa di mano in perdita del 3,83%.
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