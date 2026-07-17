Milano 9:58
52.020 -0,68%
Nasdaq 16-lug
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Dow Jones 16-lug
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Londra 9:58
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In evidenza l'EURO STOXX Utilities sul listino di Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
In evidenza l'EURO STOXX Utilities sul listino di Eurozona
Si muove con il vento in poppa l'indice Utilities dell'Area Euro, che arriva a 594,46 punti.
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