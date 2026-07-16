Milano 12:04
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Dow Jones 15-lug
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Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Utilities

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Utilities
Giornata negativa per l'indice Utilities dell'Area Euro, che continua la seduta a 585,02 punti, in calo dell'1,32%.
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