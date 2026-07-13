Milano 13-lug
0 0,00%
Nasdaq 13-lug
29.264 -1,88%
Dow Jones 13-lug
52.499 -0,26%
Londra 13-lug
10.498 +0,01%
Francoforte 13-lug
25.114 +0,19%

Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Utilities

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Utilities
L'Indice Utilities dell'Area Euro continua la giornata in aumento dello 0,82%.
Condividi
```