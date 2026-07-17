Indicazioni rialziste per Bunzl

(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio

Seduta decisamente positiva per il distributore di confezioni e materiali per l'igiene , parte del FTSE 100 , che ha terminato in rialzo del 2,35%.





Operatività odierna:

Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 27,82 sterline, con stop loss stimato ad un prezzo di 26,71 pounds, con eventualità di guadagno in tempi brevi.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```