Indicazioni rialziste per McCormick

(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio

A picco l' azienda che produce spezie e aromi , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che chiude gli scambi con un pessimo -3,65%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.





Operatività odierna:

A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 50,92 USD, con stop loss individuato a quota 143,2 Dollari USA, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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