Invito all'acquisto per Michelin
(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio
Ottima performance per il colosso dei pneumatici, tra i titoli dell'indice CAC40, che ha chiuso in rialzo dell'1,82%.
Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 35,17 Euro, con stop loss individuato a livello 33,45 Euro, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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