Invito all'acquisto per Endesa
(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio
Bene la società energetica spagnola, tra i componenti dell'Ibex 35, con un rialzo dello 0,76%.
Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 39,84 Euro, con stop loss individuato a livello 38,5 Euro, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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