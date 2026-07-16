Invito all'acquisto per Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio

Ottima performance per le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen , tra i titoli dell'indice DAX , che ha chiuso in rialzo del 3,51%.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 74,4 Euro, con stop loss posto a quota 68,51 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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