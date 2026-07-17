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Italia, Produzione costruzioni (MoM) in maggio
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17 luglio 2026 - 10.15
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Produzione costruzioni in maggio su base mensile (MoM) 0%
, in calo rispetto al precedente +0,8%.
(Foto: © Mikhail Mishchenko / 123RF)
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