Milano 12:54
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Dow Jones 16-lug
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Italia, Produzione costruzioni (MoM) in maggio

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Italia, Produzione costruzioni (MoM) in maggio
Italia, Produzione costruzioni in maggio su base mensile (MoM) 0%, in calo rispetto al precedente +0,8%.

(Foto: © Mikhail Mishchenko / 123RF)
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