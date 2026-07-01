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Spese costruzioni USA (MoM) in maggio

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Spese costruzioni USA (MoM) in maggio
USA, Spese costruzioni in maggio su base mensile (MoM) +0,1%, in calo rispetto al precedente +0,3% (in linea con le stime degli analisti).
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