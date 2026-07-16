Milano 9:41
52.244 -0,32%
Nasdaq 15-lug
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Dow Jones 15-lug
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Regno Unito, Produzione industriale (MoM) in maggio

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Regno Unito, Produzione industriale (MoM) in maggio
Regno Unito, Produzione industriale in maggio su base mensile (MoM) -0,5%, in calo rispetto al precedente +0,2% (la previsione era -0,1%).

(Foto: © Marian Vejcik / 123RF)
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