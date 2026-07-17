Milano 17:35
51.882 -0,94%
Nasdaq 18:04
28.695 -1,14%
Dow Jones 18:04
52.428 -0,24%
Londra 17:35
10.600 +0,27%
Francoforte 17:35
24.831 -0,34%

L'Indice del settore chimico spezza la catena positiva di cinque rialzi consecutivi (-1,09%)

Finanza, Indici settoriali
L'Indice del settore chimico spezza la catena positiva di cinque rialzi consecutivi (-1,09%)
(Teleborsa) - Il Comparto chimico italiano procede all'insegna delle vendite, nonostante la scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Chemicals.

L'indice del settore chimico ha chiuso a 61.303,81, in calo dell'1,09%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto il settore Chimico europeo termina la seduta in territorio positivo a 1.562,53, dopo aver avviato le contrattazioni a 1.546,43.

Tra i titoli a media capitalizzazione dell'indice chimico, lieve ribasso per SOL, che chiude in flessione dell'1,10%.


Condividi
```