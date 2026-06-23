Il comparto chimico italiano si muove verso il basso (-1,18%), modesta la discesa registrata da SOL
(Teleborsa) - Andamento depresso per l'indice del settore chimico, nonostante un andamento in frazionale rialzo del settore Chimico europeo.
Il FTSE Italia Chemicals si attesta a 57.551,5 al di sotto di 684,9 punti dalla chiusura precedente. Fa meglio l'indice EURO STOXX Chemicals che migliora dello 0,60%, dopo un inizio di seduta a quota 1.504.
Tra le mid-cap italiane, contenuto ribasso per SOL, che archivia la sessione in flessione dell'1,18%.
Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice chimico, lieve ribasso per Aquafil, che chiude in flessione dell'1,16%.
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