Londra: andamento sostenuto per National Grid

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società inglese specializzata nella proprietà e nella gestione di reti elettriche e gas , in guadagno dell'1,93% sui valori precedenti.



L'andamento di National Grid nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per National Grid , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 12,26 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 12,5. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 12,12.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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