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Londra: andamento sostenuto per Spirax-Sarco Engineering

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento sostenuto per Spirax-Sarco Engineering
Seduta vivace oggi per la società di ingegneria industriale inglese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,68%.
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