Londra: balza in avanti British American Tobacco
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda che produce sigarette, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,67%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a British American Tobacco rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di British American Tobacco è in rafforzamento con area di resistenza vista a 46,78 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 46,37. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 47,19.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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