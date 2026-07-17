Londra: balza in avanti British American Tobacco

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l' azienda che produce sigarette , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,67%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a British American Tobacco rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di British American Tobacco è in rafforzamento con area di resistenza vista a 46,78 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 46,37. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 47,19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```