Londra: balza in avanti United Utilities

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società specializzata nel trattamento e nella distribuzione dell'acqua , che tratta in utile del 2,22% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che United Utilities mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,45%, rispetto a +0,8% del principale indice della Borsa di Londra ).





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 13,95 sterline. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 13,61. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 13,4 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```