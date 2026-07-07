Milano 16:37
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Londra: andamento negativo per Polar Capital Technology Trust

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento negativo per Polar Capital Technology Trust
Ribasso composto e controllato per il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito, che presenta una flessione del 3,21% sui valori precedenti.
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