Londra: scambi negativi per Polar Capital Technology Trust

(Teleborsa) - Ribasso per il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito , che presenta una flessione del 2,34%.



La tendenza ad una settimana di Polar Capital Technology Trust è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, Polar Capital Technology Trust è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 6,947 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,832. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7,063.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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