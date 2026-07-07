Londra: rosso per Polar Capital Technology Trust
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito, con una flessione del 3,21%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Polar Capital Technology Trust, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Polar Capital Technology Trust mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 6,59 sterline con area di resistenza individuata a quota 6,695. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 6,55.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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