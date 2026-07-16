New York: vendite diffuse su Goldman Sachs

(Teleborsa) - Pressione sulla banca d'affari americana , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,35%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Goldman Sachs rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di Goldman Sachs mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1.134 USD. Rischio di discesa fino a 1.086 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1.182.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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