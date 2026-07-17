New York: andamento rialzista per Workday

(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,06%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Workday evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Workday rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Workday classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 151,5 USD e primo supporto individuato a 146,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 156,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```