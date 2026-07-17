New York: andamento rialzista per Workday
(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,06%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Workday evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Workday rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Workday classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 151,5 USD e primo supporto individuato a 146,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 156,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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