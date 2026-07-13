New York: Workday sale verso 148,4 USD

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta , che mostra una salita bruciante del 5,40% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Workday evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Workday rispetto all'indice.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 148,4 Dollari USA. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 142,7. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 138,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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