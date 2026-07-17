New York: netto calo registrato da Meta Platforms

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda che gestisce Facebook , che passa di mano in perdita del 5,17%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Meta Platforms evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Meta Platforms rispetto all'indice.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 644,3 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 621. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 611,9 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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