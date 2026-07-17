New York: Seagate Technology, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Rialzo per l'azienda americana attiva nel settore storage, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,90%.
La tendenza ad una settimana di Seagate Technology è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il leader nella produzione di driver per hard-disk, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 728,7 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 836,9. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 660,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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