Seagate Technology in discesa a New York

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda americana attiva nel settore storage , che tratta in perdita del 7,55% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Seagate Technology è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario del leader nella produzione di driver per hard-disk si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 751,3 USD. Prima resistenza a 789,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 736,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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